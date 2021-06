Basket lariano il momento magico di AbassAwudu&Pino Sacripanti

Basket lariano due ex personaggi della pallacanestro nostrana grandi protagonisti in questi giorni.

Basket lariano il cestista di Camerlata campione d'Italia con Bologna, il coach brianzolo in finale per l'A1 con Napoli

Belle notizie per il basket lariano arrivano dalla serie A1 e anche dalla serie A2 maschile. In serie A1 venerdì sera il cestista di Camerlata Awudu Abass si è laureato campione d'Italia con la sua Segafredo Virtus Bologna battendo in finalissima per 4-0 la corazzata Olimpia Milano. Un successo strepitoso che consacra anche il cestista comasco ex Pallacanestro Cantù al vertice in Italia. Abass Awudu arrichisce così il suo palmares con il secondo scudetto dopo quello vinto nel 2018 con Milano, la Coppa Italia e le tre Suoercoppe Italiane di cui una, la prima alzata con la Pallacanestro Cantù nel 2012. E ora il cestitsa di Camerlata può concentrarsi sull'estate in maglia azzurra.

Pino Sacripanti in finale per la promozione in A1 con la sua Napoli

Un altro grande personaggio della Pallacanestro nostrana sta vivendo una stagione esaltante. E' Stefano Pino Sacripanti ex tecnico della Pall. Cantù che quest'anno dopo aver vinto la Coppa Italia di A2 con Napoli ora porta l'assalto alla promozione in A1. Già perchè il Pino ha guidato la sua Napoli al successo in semifinale per 3-0 contro Ferrara e ora dal 20 giugno aprirà la finalissima contro la vincente dell'altra serie Udine-Scafati per salire in A1.