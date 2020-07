Basket lariano il raduno ufficiale della squadra gialloblù di C gold sarà mercoledì 26 agosto

Basket lariano rompete le righe in casa del club di Cermenate.

Basket lariano ieri la formazione di coach Gilberto Spinelli ha svolto ultimo allenamento e i test prima della pausa estiva

Una delle società del basket lariano più attive la Virtus Cermenate va in vacanza. Già perchè il club gialloblù dopo aver chiuso il roster della prima squadra che parteciperà alla prossima serie C Gold 2020/21 confermando parte del nucleo storico, piazzando qualche buon colpo di mercato e sposando anche la linea verde, ieri ha svolto l’ultimo allenamento estivo sotto la regia dello staff tecnico del capo allenatore Gilberto Spinelli e del preparatore atletico Luca Zanotti che ha predisosto alcuni test ed esercizi prima della pausa estiva. Ora il rompete le righe ma è già stato fissato il raduno ufficiale per la nuova stagione che è previsto per mercoledì 26 agosto alle ore 20 presso il palasport di via Montale a Cermenate. Quando inizierà ufficialmente la nuova avventura della Virtus Cermenate 2020/21.