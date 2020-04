Basket lariano il responsabile Riccardo Savi in campo per costruire maschere contro il coronavirus

Basket lariano il Gigante Inverigo è fermo con l’attività ma la società impegnata contro l’emergenza.

Basket lariano il club ha anche fatto una donazione alla Fondazione Comasca onlus per l’acquisto di materiale sanitario per gli ospedali

Il basket lariano è a casa, stoppato dal coronavirus ma non è in ginocchio. Anzi non solo c’è chi si sta allenando per tenersi in forma ma c’è anche chi sul nostro territorio sta giocando ancora una partita molto importante. Una partita per la vita contro questo nemico invisibile. C’è chi è Gigante di nome anche di di fatto. Già come la Pallacanestro Il Gigante Inverigo che in armonia con quanto comunicato nel Decreto Ministeriale riguardante il contenimento al contagio Coronavirus ha sospeso l’attività sportiva ma non ha però voluto fermarsi. Anzi è scesa in campo prima con il consiglio direttivo della società che ha voluto fare una donazione alla Fondazione Comasca onlus per l’acquisto di attrezzature di vita a favore degli ospedali della provincia di Como.

Riccardo Savi dal campo alla produzione di maschere anti coronavirus

Inoltre uno suo dirigente è super impegnato quotidianamente in questa lotta all’emergenza.

Già perché Riccardo Savi responsabile della squadra di Eccellenza del Basket Il Gigante Inverigo sta producendo tutti i componenti in 3 D necessari per l’assemblaggio delle maschere che verranno utilizzate per la ventilazione nei reparti di rianimazione degli Ospedali di Erba e Lecco. Il signor Savi è alla ricerca del modello di maschera Easybreath (in foto) per poter costruire l’apparecchio per la ventilazione. Chi fosse in grado di aiutarlo può contattarlo poi sarà lui direttamente a passare a domicilio per il ritiro presentandosi come dirigente Basket Inverigo Per informazioni Riccardo Savi

Mail: riccardo.savi86@gmail.com

Cell: 3450354692

