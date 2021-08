Basket lariano Il Rovello giocherà ancora in D sotto la guida del neo coach Luca Rossini

Basket lariano il mercato estivo regala ancora movimenti interessanti per il movimento nostrano.

Ancora tanti movimenti di mercato caratterizzano l'estate del basket lariano in ogni categoria. Mentre sono stati già diramati i calendari di serie C le squadre nostrane stanno ultimando i roster. Come per esempio in serie C Silver Le Bocce Erba ha completato l'organico a disposizione del nuovo coach Arturo Fracassa con il ritorno dopo due anni del lungo classe 1993 Tommaso Colombo che ha militato nel recente passato in maglia della Virtus Cermenate in C Gold ma che nell'ultima stagione era passato al Nerviano che poi si è ritirato dal campionato lombardo 2020/21. Per Le Bocce si tratta di un rinforzo di peso sotto le plance.

Spostandoci una categoria sotto in serie D si segnalano ancora movimenti interessanti sulle panchine comasche a cominciare da quella dell'Indipendente Appiano Gentile che dopo non aver riconfermato Marco Rota (passato a Cermenate come vice in C Gold) ha affidato la guida della prima squadra a Matteo Bonassi già tecnico del PGC e in uscita dal Rovello Porro dove aveva allenato con ottimi risultati fino all'ultima stagione. Proprio il Rovello Porro in queste ore ha ufficializzato che l'eredità di Bonassi al timone della prima squadra è stata affidata al suo assistente dell'ultima stagione a Luca Rossini che così è stato promosso a Head Coach. A lui il compito di guidare i ragazzi della serie D, per portare avanti il progetto di crescita cominciato nelle ultime due stagioni.

News dal mondo femminile lariano

Per quanto riguarda invece il settore femminile da segnalare come la canturina classe 2002 Camilla Allevi dopo aver completato il suo percorso giovanile con il Basket Costa Masnaga vincendo anche due scudetti U16 e U18 dove ha calcato i parquet di serie B, A2 fino all'A1 e che nell'ultima stagione ha giocato a Carugate in A2, ha deciso di passare alla Starlight Valmadrera neopromossa in serie B lombarda. In uscita da Valmadrera invece la playmaker brianzola Stefania Mandonico classe 1991, già ex Comense, che andrà a giocare in C a Lecco Women.