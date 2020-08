Basket lariano il Villa Guardia maschile riparte dalla Promozione con tante conferme

Basket lariano, novità importanti per la sezione basket del GSV 2020/21.

Basket lariano in panchina ancora coach Fabiano Brenna, roster rinforzato

Notizie importanti anche sul fronte maschile di una delle società del basket lariano più attive verso la ripresa dell’attività sportiva. Stiamo parlando del GS Villa Guardia che come per la prima squadra femminile anche per la prima squadra senior maschile ripartirà dal campionato di Promozione. La società ha avuto la possibilità di iscriversi anche alla serie D ma è stata proprio la squadra a preferire guadagnarsi la categoria sul campo.

Dopo il periodo di riposo forzato dovuto al lockdown il team del GSV non vede l’ora di tornare in campo e lo farà ripartendo dal nucleo storico. La squadra infatti sarà praticamente la stessa della scorsa stagione con due rinforzi che sono anche due graditi ritorni che portano i nomi di Federico Veronelli e Gabriele Belloni. Al timone confermato lo staff tecnico composto dal capo allenatore Fabiano Brenna e dal suo vice Gianluca Lazzaretto. Nuovo invece il dirigente accompagnatore della squadra di Promozione maschile che è ora Giovanni Volontè. Completeranno il gruppo anche innesti dalle squadre Under20 e Under18.

Questo il commento del presidente del GSV basket Roberto Maugeri: “La filosofia della dirigenza della sezione basket per la composizione del roster sarà sempre la stessa: squadra giovane e veloce, prevalentemente cresciuta nel vivaio del Villa Guardia, con nuovi innesti e opportunità per U20 e U18 delle nostre giovanili”.