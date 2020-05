Basket lariano in C Gold per ora pare certa la conferma solo del Team Abc Cantù

Basket lariano le società nostrane incominciano a muoversi verso la stagione 2020/21.

Si sa ancora poco di quando e come ripartirà la nuova stagione sportiva della pallacanestro italiana e anche il basket lariano naviga a vista senza aver molte certezze. Quello che si sa è che le società avranno a disposizione un piano di interventi a sostegno della ripresa stanziato dalla Federazione Italiana Fip e anche lo spostamento al 31 luglio per le riaffiliazione 2020/21. Soprattutto si sa ancora poco di come saranno strutturate le categorie e i campionati lombardi a cominciare da quelli senior. Ovviamente gli strascichi dell’emergenza coronavirus potrebbero avere conseguenze pesanti anche sul parquet e portare a scelte importati di alcune società che potrebbero optare anche a non iscriversi, oppure a autoretrocedersi o chiedere l’iscrizione a una categoria superiore. Bisognerà comunque aspettare l’estate per saperne di più anche dal fronte del comitato Fip lombardo che non ha escluso di lasciare libera scelta alle società di iscriversi al campionato più in linea con le proprie possibilità. Aspettando notizie certe quello che trapela dal movimento della palla a spicchi comasca è che già in serie C maschile potrebbero esserci novità importanti. Nei giorni scorsi infatti avevamo dato notizia della probabile rinuncia alla C Gold dopo 5 anni da parte della Virtus Cermenate che punterebbe a una C Silver sotto la gestione del neo coach Gilberto Spinelli. Ora sembra molto probabile se non sicura la volontà anche dell’ultima arrivata in categoria l’Atena Basket Rovello Porro di non riscriversi più in Gold dopo solo un’annata ma preferire ripartire da una categoria inferiore ancora da stabilire. Confermata invece la partecipazione dell’altra società nostrana il Team ABC Cantù griffato Gorla che sarà ancora al via in Gold.