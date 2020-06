Basket lariano in C la migliore è Erba, in D Appiano tra le grandi

Basket lariano definite le classifiche finali dei campionati lombardi 2019/20.

Basket lariano nel femminile in C Vertematese da playoff e Comense salva, in Promozione Villa Guarda sul podio

News importanti per il basket lariano arrivano dal comitato regionale Fip della Lombardia che ha pubblicato le classifiche finali relative alla stagione 2019/20, stilate al fine di ordinare le squadre riserva per la prossima stagione 2020/2021. In base ai criteri adottati che ri riferiscono solo al girone d’andata di ogni campionato ecco categoria per categoria come si sono piazzate le squadre comasche.

CRITERI ADOTTATI

Classifiche al termine del girone di andata, così come pubblicate a suo tempo nei C.U. degli Uffici Gare competenti, con l’obiettivo di ridurre al minimo la differenza di gare disputate tra le squadre dello stesso campionato; Eccezione: per la 1DM si è tenuto conto delle classifiche all’epoca della sospensione, non disponendo in tutti gli Uffici Gare della classifica puntuale al termine del girone di andata.

 Ordinamento delle squadre: 1. Quoziente punti in classifica/partite giocate 2. In subordine: quoziente canestri (fatti/subiti) 3. A parità del quoziente [1]: se vi sono squadre dello stesso girone, tutte ordinate in posizioni consecutive (es.: A – B – B – B), come secondo criterio si è tenuto conto della loro classifica avulsa, diversamente si è tenuto conto del quoziente canestri, quindi anche nei casi in cui, sempre a parità del quoziente [1], le squadre provenienti dallo stesso girone non siano tutte ordinate consecutivamente (es.: A – B – C – A – B – B). 4. Le società ripescate nel 2019/2020 (contrassegnate con “R” nel campo “note” degli allegati) sono state classificate dopo le altre squadre, sempre con i criteri di cui ai punti [1] e [2], ai sensi dell’art. 9 del R.E. Gare. 5. Le società che hanno disputato il campionato con WCU sono indicate solo per riscontro, in coda a tutte le altre.

Serie C Gold su 31 partecipanti

19° posto Atena Rovello Porro

21° posto Gorla Cantù

22° posto Virtus Cermenate

Serie C Silver su 31 partecipanti

6° posto Le Bocce Erba

Serie D su 85 partecipanti

4° posto Novacaritas Appiano Gentile

50° posto ABC Lomazzo

53° posto Olimpia Cadorago

67° posto Pall. Cabiate

76° posto Tavernerio (retrocessa)

81° posto Pall. Figino (retrocessa)

Serie B femminile su 16 partecipanti

3° posto Basket Costa

11° posto Basket Femminile Mariano

Serie C femminile su 29 partecipanti

1° posto Valmadrera

5° osto Vertematese

7° posto Nonna Papera Mariano

13° posto Btf Cantù

18§ posto Basket Como

30° posto Pol Comense (salva)

Promozione femminile su 29 partecipanti

3° posto Ecostore Villa Guardia