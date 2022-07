Basket lariano, la canturina Beatrice Del Pero conquista il bronzo con l'Italia Under23

Basket lariano: si sono chiusi i Tornei 3X 3 ai Giochi del Mediterraneo in Algeria.

Basket lariano: il brianzolo Riccardo Chinellato chiude al decimo posto con la nazionale U23 maschile

Fa festa il basket lariano che celebra la medaglia di bronzo conquistata dalla cestista canturina Beatrice Del Pero con l'Italia femminile Under23 nel torneo 3 contro 3 ai Giochi del Mediterraneo andati in scena ad Orano in Algeria, L'Italia di Del Pero aveva iniziato i Giochi inserita nel girone B dove aveva battuto l'Egitto (15-4) e la Tunisia (17-11) ma perso contro la Francia (9-13. Nei Quarti il quartetto azzurro ha sconfitto la Serbia (17-11) e si è qualificata per la semifinale dove però ha perso contro la Spagna (11-16). Bea e compagne si sono però riscattate vincendo la finalina per il 3° posto contro la Turchia per 14-12 e meritandosi così la medaglia di bronzo. È la prima volta che una Nazionale italiana femminile 3x3 sale sul podio ai Giochi del Mediterraneo. Alle azzurre e allo staff sono arrivate le congratulazioni del Presidente FIP Giovanni Petrucci.

Le Azzurre 3x3 Under 23

Giulia Bongiorno (2000, 1.77)

Beatrice Del Pero (1999, 1.78)

Sara Madera (2000, 1.90)

Giovanna Elena Smorto (1999, 1.78)

Ai Giochi del Mediterraneo ha partecipato anche la Nazionale Italiana maschile 3x3 Under23 con il canturino Riccardo Chinellato che si è dovuta accontentare del decimo posto perdendo la finalina contro l'Egitto per 9-11.

Gli azzurri 3X34 Under 23

Riccardo Chinellato (2000, 1.98)

Antonio Gallo (2000, 1.88)

Michele Serpilli (1999, 2.00)

Fabio Valentini (1999, 1.86)