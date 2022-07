Basket lariano la canturina Beatrice Del Pero vola ai quarti di finale con l'Italia femminile

Basket lariano entra nel vivo il torneo 3X3 Under23 ai Giochi del Mediteranneo in Algeria.

Basket lariano il brianzolo Riccardo Chinellato condannato dal quoziente canestri a partecipare alle gare dal 9° al 12° posto

Bilancio agrodolce per il basket lariano dopo la seconda giornata del torneo di basket 3X3 ai Giochi del Mediterraneo incorso di svolgimento in Algeria dove con le nazionali Italiane vestono l'azzurro anche due cestisti brianzoli: Beatrice Del Pero e Riccardo Chinellato. La nazionale femminile dopo le prime due vittorie inaugurali contro Egitto e Tunisia, si è qualificata ai quarti di finale in programma oggi: nonostante la sconfitta subita ieri nel terzo match per 9-13 contro la Francia, Del Pero e compagne hanno chiuso al secondo posto il girone qualificandosi per i quarti dove incontreranno la Serbia stasera alle ore 21. La classifica avulsa ha invece condannato la Nazionale azzurra maschile di Chinellato che dopo aver perso con la Turchia per 10-21 ha sì battuto l'Algeria per 21-16 ma non approda ai Quarti per il quoziente canestri che la relega nelle gare per i posti dal nono al dodicesimo dove oggi incontrerà alle ore 20 la Slovenia.

Risultati Torneo Maschile U23

Italia-Turchia 10-21

Italia. Gallo 7, Valentini 1, Chinellato 2, Serpilli. All.

Italia-Algeria 21-16

Gallo 4, Chinellato 2, Serpilli 6, Valentini 9. All. Nunzi

Risultati orneo Femminile U23

Italia-Francia 9-13

Italia. Del Pero 3, Madera 5, Bongiorno, Smorto 1

I Gironi

U23F. Italia nel girone B con Egitto, Tunisia e Francia

U23M. Italia nel girone A con Turchia, Algeria