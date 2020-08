Basket lariano la Kaire sport pronta a ripartire con la palla a spicchi e più squadre

Basket lariano, il club di Lurate Caccivio verso la nuova stagione 2020/21.

Basket lariano, Prima squadra in Promozione e al via U13, U16 e Senior

Nel panorama del basket lariano prende sempre più quota la realtà della Kaire Sport Lurate Caccivio. La società del presidente Giorgio Clerici già attiva nel calcio e nel volley ora si amplia anche nel movimento della pallacanestro in vista della nuova stagione sportiva 2020/21. Con la speranza che si possa ripartire a settembre oltre alla prima squadra di Promozione maschile in campo ci saranno anche le new entry le squadre Under13 e Under16 Uisp e anche il minibasket.

Queste tutte le squadre Kaire Sport sul parquet 2020/21

Minibasket nati 2020-11-12-13-14

Under13 Uisp nati 2007-08-09

Under16 Uisp nati 2004-05-06

Senior Uisp

Promozione maschile

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dirigente responsabile della sezione basket al tel. 3475755181(Gabriele) oppure email kairesportasd@gmail.com