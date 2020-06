Basket lariano la pallacanestro Albavilla riparte da Coach Angelo Delfinetti

Basket lariano si muovono anche le minors della palla a spicchi nostrana.

Dopo il lungo periodo di lockdown si muove il mercato anche del basket lariano minore. Le cosiddette minors che aspettano ancora di sapere come e quando si ripartirà a livello agonistico. Intanto una delle società più storiche del panorama nostrano ha dato una notizia importante. La Pallacanestro Albavilla infatti nella stagione 2020/21 ripartirà con la sua prima squadra da coach Angelo Delfinetti. Arrivato a stagione in corso nell’ultimo campionato poi sospeso, Delfinetti esperto coach con passati in serie D a Lomazzo (3 anni) ad Appiano (3 anni) e Cermenate come vice (3 anni) ha fatto subito bene ad Albavilla in Promozione. Difesa, intensità e velocità il cocktail esplosivo del suo credo cestistico che ha fatto bene alla giovane squadra di Albavilla che è volata fino alla vetta della classifica prima della sospensione per il coronavirus. Poco si sa di quando ripartirà il campionato 2020/21, la certezza è che la Pall. Albavilla lo farà con coach Angelo Delfinetti al timone della prima squadra.