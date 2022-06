Basket lariano la Pallacanestro Cabiate festeggia i suoi primi 30 anni con un grande torneo 3 contro 3

Basket lariano compleanno speciale per una società storica della palla a spicchi provinciale.

Il basket lariano di prepara a festeggiare una delle sue società storiche e più longeve sul territorio provinciale. La Pallacanestro Cabiate infatti quest'anno festeggia i suoi primi 30 anni di fondazione e per farlo nel modo migliore ha deciso di organizzare un gigantesco torneo 3 contro 3 aperto a tutte le età dalle giovanili ai senior, con categorie che vanno dai nati 2014 agli over 1982.

Insomma una grande festa all'insegna della palla a spicchi e sui campi predisposti presso l'area Mercato e presso il palazzetto dello sport di Cabiate che si svolgerà nel weekend di sabato 18 e domenica 19 giugno. Si annuncia quindi un'intensa due giorni di basket con tante squadre sul campo, ma anche caratterizzata da divertimento e goliardia per tutte le età e per festeggiare al meglio la Pallacanestro Cabiate. Per ulteriori info e iscrizioni è possibile contattare il tel. 3240956097.