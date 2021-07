Basket lariano la Pol Comense apre una collaborazione tecnica e gestionale con l'Olimpia Cadorago

Basket lariano comunicata in queste ore una nuova sinergia nel panorama cestistico provinciale.

Nel panorama del basket lariano è nata in queste ore una nuova interessante sinergia con protagonista la Pol Comense 2015 che ha voluto stringere una collaborazione tecnica e gestionale con un'altra storica società della nostra provincia quale l'Olimpia Cadorago che dopo tanti anni di presidenza Losi ora apre una nuova era che vuole essere altrettanto proficua.

La Pol. Comense comunica di avere stretto un accordo di collaborazione tecnica e gestionale con la società Olimpia Cadorago a partire dalla stagione 21/22. Terminato l’accordo con la Pallacanestro Como, la Comense diventerà infatti società satellite dell'Olimpia Cadorago e gestirà tutto il settore giovanile bianconero. Come spiega il presidente della Pol. Comense Guido Corti: “Così facendo, vi potrà essere interscambio tra i ragazzi del settore giovanile e vi potrà essere l’inserimento anche di giovani in prima squadra provenienti da entrambi i settori giovanili; Cadorago ha appena terminato la stagione della serie D con un’ottima qualificazione ai playoff. La speranza é che si possa riprendere a pieno regime a settembre con tutte le giovanili e il minibasket, l’accordo non potrà che servire a fare il bene dei ragazzi e delle ragazze e permettere a tutti di giocare i campionati di categoria, con lo sbocco in serie D. Cercheremo di coinvolgere tutto il paese in questo progetto e di aprire anche ad altre collaborazioni con altre realtà del paese ed altre società sportive. Ringrazio il presidente del Cadorago Losi per la fiducia e la lungimiranza”.

A Cadorago questo connubio è stato salutato molto positivamente anche da Massimo Aiolfi assessore allo sport del Comune di Cadorago che ha così commentato: