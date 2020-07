Basket lariano la Virtus apre le porte per la stagione sportiva 2020/21

Basket lariano il club di Cermenate lancia un invito a tutti i giovani cestisti.

Basket lariano aperte le iscrizioni per entrare a far parte del club gialloblù del presidente Luca Rumi

Il basket lariano ha una voglia matta di ricominciare a giocare e tornare in campo. C’è chi l’ha già fatto da tempo come la Virtus Cermenate che da qualche settimana ha ripreso gli allenamenti a gruppetti con i suoi atleti in sicurezza e in regola con i protocolli sanitari. Intanto la società gialloblù si sta organizzando per la ripresa a settembre della nuova stagione sportiva 2020/21. E a settembre la Virtus vuole ripartire alla grande! Ecco perchè non vede l’ora di accogliere nuovi appassionati di pallacanestro e infatti sono già aperte le iscrizioni per i bambini di tutte le età. Simpatico lo slogan adottato dal club del presidente Luca Rumi: “Entra nel mondo Virtus. Basket sport, feste divertimento e amicizia. E’ la tua occasione. Un’esperienza unica che ti insegna a giocare in squadra”. Un simpatico invito per quanti volessero entrare a far parte della società brianzola. Per informazioni è possibile contattare il tel. 3497167775 oppure seguire i social della Virtus Cermenate oppure il sito ufficiale http://www.virtuscermenate.it.