Basket lariano la Virtus Cermenate chiude seconda al 21° Torneo Pavoni di Milano

Il basket larano proprio non vuole andare in vacan1za. Ne è un esempio pratico la Virtus Cermenate che dopo aver organizzato con successo una serie di tornei post season in casa sua, è ancora in campo con alcune sue squadre per altre kermesse regionali. A cominciare proprio dalla prima squadra di serie C Gold che ha partecipato la prestigioso Torneo Pavoni di Milano giunto alla 21esima edizione. La squadra gialloblù ha conquistato un ottimo secondo posto battuta in finalissima dall'Olimpia Milano per 80-62. Per la Virtus è stata soprattutto un'utile occasione per provare nuovi giocatori e far esordire alcuni ragazzi della sua Under 17. Proprio il giovane gialloblù Luca Verga è stato premiato quale miglior under del torneo, Alla fine i coach Virtus Marco Rota e Matteo Borghetti hanno ricevuto il premio per il 2° posto da due ospiti d'eccezione quali Carlo Recalcati e Pierluigi Marzorati.

In campo in questi giorni è scesa anche la squadra Under14 della Virtus Cermenate che non ha voluto essere da meno dei suoi cugini più grandi anzi ha fatto anche meglio conquistando il 1° posto al Basketball Tournament del PalaBorsani a Castellanza grazie al doppio successo ottenuto contro Turbigo e Legnano.