Basket lariano, la Virtus Cermenate in Gold inserita nel raggruppamento B

Basket lariano pubblicati i gironi dei campionati lombardi di serie C maschile.

Basket lariano in Silver il Gorla Team ABC Cantù inserito nel raggruppamento C

Novità importanti per il basket lariano almeno per le due squadre maschili nostrane che iscritte ai campionati lombardi di serie C. Il comitato Fip regionale ha infatti da poco pubblicato i gironi relativi alla serie C Gold e C Silver. In serie C Gold parteciperanno 23 squadre divise in tre giorni con l’unica portacolori lariana la Virtus Cermenate di coach Gilberto Spinelli inserita nel girone B a 8 squadre.

Serie C Gold 2020/21

Girone A

ROMANO LOMBARDO BASKET A.S.D. BG

VIRTUS LUMEZZANE ASS. DIL. BS

NBB BRESCIA S.S.D. A R.L. BS

ASD OLIMPIA LUMEZZANE BS

A.S.D. BASKET TEAM 1995 CR

SANSEBASKET ASS. DIL. CR

A.DIL. GILBERTINA SEZ. BASKET CR

Girone B

A.S.D. VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE CO

A. DIL. PALL. LISSONE MB

POL. DIL. FORTITUDO MB

US PALL. AURORA DESIO 94 MB

A.DIL. PALL. MILANO 1958 MI

SOCIAL O.S.A. BASKET A.S.D. MI

POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO MI

BOCCONI SPORT TEAM SSDRL MI

Girone C

A.S.D. MILANOTRE BASKET MI

JUNIOR KNIGHTS LEGNANO MI

BASKET TEAM E.BATTAGLIA A.D. PV

A.DIL. BASKETBALL GALLARATE VA

A.S.D. ROBUR BASKET SARONNO VA

ASD BK VALCERESIO ARCISATE VA

POL.D.BASKET BALL CLUB 7 LAGHI VA

Varese Academy VA

Nel campionato di serie C Silver sono iscritte 30 squadre divise in 5 gironi. L’unica nostra rappresentante il Team Abc Gorla Cantù di coach Sergio Borghi è stato inserita nel girone C a sei squadre. A breve le società receranno i calendari provvisori. Il via è previsto per il weekend del 6-7 marzo.

Serie C Silver 2020/21

Girone A

A.S.D. G.S. S A S PELLICO BS

ASD MANERBIO BASKET BS

OSPITALETTO BASKET ASD

A.DIL. BASKET CASALMAGGIORE CR

A.S.D. PALL. QUISTELLO 1996 MN

JUNIOR BASKET CURTATONE ASD MN

Girone B

S.S. DIL. EXCELSIOR BG

A.D. SERIANA BK 75 BG

VIRTUS PALL. GORLE A.S.D. BG

BOTTANUCO BASKET A.S.DIL. BG

A.S.DIL. BLU OROBICA BG

ROBUR ET FIDES ASD LO

Girone C

A.DIL. TEAM ABC CANTU’ CO

NUOVA ARGENTIA PALLAC. A.S.D. MI

G.S. O.SA.L. NOVATE A.S.D. MI

ASD C.S.C. BK CUSANO MILANINO MI

A.S.DIL. O.S.L. GARBAGNATE MI

A.S.DIL. MORBEGNO 70 SO

Girone D

BASKET LEGNANO 91 MI

A.S.D. BASKET VENEGONO VA

G.S. PALL. CASTRONNO A.S.D. VA D

U.S. MARNATESE BASKET A.S.D. VA

PALL. VERBANO LUINO A.S.D. VA

G.S. CASORATESE A.S.D. VA

Girone E

PALL.OLIMPIA MILANO SSRL MI

ASD ARDENS BASKET SEDRIANO MI

SETTIMO BASKET A.S.D. MI

A.S.D. PALL. CERRO MAGGIORE MI

U.S.D.BASKET SANMAURENSE PAVIA PV

A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA PV