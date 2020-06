Basket lariano la Virtus Cermenate punta ancora a restare in C Gold nel 2020/21

Basket lariano novità importanti per le principali società nostrane in vista della nuova stagione.

Anche se non si è ancora spenta l’emergenza coronavirus, il basket lariano si è rimesso in moto in vista della nuova stagione agonistica 2020/21. Per la verità si sa ancora poco su come e quando ripartiranno ufficialmente i campionati e anche la federazione non ha comunicato nessuna data se non le DOA nazionali. Intanto però molte sono le società nostrane che hanno riportato i loro atleti in palestra o sui campi all’aperto per riprendere gli allenamenti seguendo ovviamente le regole e i protocolli sanitari prescritti. Così mentre il mercato incomincia ad annunciare i primi colpi, nelle ultime ore circolano le voci su possibili riposizionamenti delle principali società comasche nei prossimi campionati lombardi 2020/21. Dopo l’ufficialità dell’autoretrocessione del Basket Rovello di ben due categorie dalla serie C Gold alla serie D, ora tengono banco le scelte future di Virtus Cermenate e Team Abc Cantù. Già perché in un primo tempo sembrava che anche la Virtus rinunciasse alla C Gold per scendere in Silver ed invece ora tutto questo sembra rientrato. Quindi molto probabilmente che Cermenate resterà in Gold anche nella prossima stagione la prima con alla guida coach Gilberto Spinelli mentre chi potrebbe non parteciparvi è il Team Abc Cantù. Già perché ora pere che il club canturino possa optare per una C Silver puntando su una squadra tutta improntata sul suo settore giovanile. Linea sempre più veder quindi in casa canturina. In C Silver invece confermatissima Le Bocce Eba mentre chi ha fatto domanda di ripescaggio è l’Indipendente Appiano Gentile che dopo le ultime stagioni da protagonista in serie D ora spera nel salto di categoria attende buone nuove dalla federazione.