Basket lariano la Virtus ha deciso di sospendere la sua attività cestistica dal senior al vivaio

Basket lariano comunicato ufficiale del club di Cermenate dopo l’ultimo decreto.

Basket lariano la società però resta in contatto con i suoi atleti con programmi e lezioni on line

Sono giorni difficili per il basket laraino che ha provato a più riprese di tornare in campo in questo momento delicato per il paese. Dopo l’ultimo decereto minesteriale però anche la Virtius Cermenate ha deciso di sospendere le sue attività cestistiche con le sue squadre dalla senior di C Gold al vivaio e al minibasket. Lo ha reso noto con un comunicato ufficiale in cui però sottolinea che il club e i suoi tecnici resteranno in contatto con gli atleti attraverso programmi e lezioni on line. Aspettando buone nuove e di tornare al più presto sul campo

Comunicato ufficiale dlla Virtus Cermenate

“Abbiamo sperato e atteso fino all’ultimo per capire se si potesse riprendere l’attività in palestra fin da subito, tuttavia il nuovo d.P.C.m. di questa mattina sancisce “la sospensione degli eventi, delle competizione sportive e degli allenamenti degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.”

La Virtus, come sempre, non si ferma. Siamo già pronti con un programma di lezioni online (attraverso la piattaforma Zoom) che in questo periodo di stop ci permetteranno di rimanere a “contatto”, di far allenare i nostri ragazzi e inoltre stiamo studiando modalità all’aperto (che sono consentite dal nuovo d.P.C.m.).

Siamo consci del fatto che non sia eguagliabile all’attività in palestra ma, grazie all’esperienza dello scorso anno e alla preparazione dei nostri coach, siamo certi che riusciremo a far crescere i ragazzi anche attraverso questa metodologia a distanza o con le nuove formule che metteremo a disposizione. Saremo pronti appena i nuovi protocolli della Federazione Italiana Pallacanestro lo permetteranno.

I nostri atleti riceveranno dai rispettivi allenatori il programma di allenamento e il relativo materiale occorrente per partecipare alla lezione. Ci stiamo muovendo in più direzioni per riuscire a dare qualcosa di speciale ai nostri bambini e ragazzi in questo periodo difficile e surreale.

-Grazie come sempre per il sostegno e l’attenzione. Vi consigliamo di continuarci a seguire sulle nostre pagine social per essere sempre informati, anche sulle attività extra-cestistiche che stiamo organizzando.

La Virtus Cermenate ci sarà sempre, in campo e fuori del campo, nei momenti migliori ma anche in quelli peggiori come questi, perchè tutti noi siamo una grande famiglia”.