Basket lariano Le Bocce Erba riparte dai tecnici Arturo Fracassa e Mauro Livio

Basket lariano movimenti di mercato importanti per due storiche società nostrane.

Basket lariano la Virtus Cermenate rinforza la sua C Gold con il lungo Lorenzo Villa di 197 cm

E' tempo di mercato per il basket lariano su più fronti. Protagoniste in queste ore due società storiche del panorama nostrano che si preparano per la nuova stagione sportiva 2021/22.

Le Bocce Erba ha scelto Arturo Fracassa come head Coach della prima squadra

La copertina della settimana la merita Le Bocce Erba che nelle ultime ore ha piazzato due colpi importanti per il suo staff tecnico. Innanzitutto è stato comunicato il nome del nuovo head coach che guiderà la prima squadra del club erbese nella prossima stagione 2021/22 (la società ha fatto domanda di ammissione alla serie C Silver, categoria dove era in vetta prima dello stop nel 2020 per la pandemia). Dopo l'addio di Mauro Tagliabue, la scelta è ricaduta sull’esperto Arturo Fracassa. Un innesto di carisma, esperienza e competenza a cui è seguito anche quello di Mauro Livio, che dopo un passato da giocatore ora si è messo a disposizione per lo staff tecnico de Le Bocce sia per il settore giovanile che per la prima squadra.

Virtus Cermenate: arriva il lungo Lorenzo Villa

Attiva in queste ore anche la Virtus Cermenate che sta definendo il roster della prima squadra che parteciperà al campionato di serie C Gold 2021/22. Dopo la conferma di coach Gilberto Spinelli è arrivato il primo colpo di mercato: si tratta del centro Lorenzo Villa, classe 1995, proveniente dal Social Osa Milano dove ha giocato l’ultima stagione in C Gold nello stesso girone del Cermenate. I 197 cm di altezza di Villa vanno a rinforzare la batteria di lunghi gialloblù dove sono ststi confermati Stefano Scuratti (centro, 1994), Agostino Romei Longhena (centro, 1991) e Roberto Anzivino (ala, 1984). Conferme importanti anche nel reparto etsreni con i rinnovi di Mattia Broggi (playmaker, 1992) e Giovanni Romei Longhena (guardia, 1994). Ora si attendono gli ultimi nomi che andranno a completare il roster gialloblù tra altre conferme o qualche nuovo arrivo.