Basket lariano lettera aperta del comitato Lombardo FIP a tutte le società

Basket lariano dopo la sospensione della stagione.

Basket lariano “Stiamo ascoltando tutti e valutando tutte le soluzioni per ripartire al momento giusto”

Ieri è stata una giornata amara e dolorosa per il basket italiano e anche per il basket lariano. Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci ha infatti dichiarato sospesa definitivamnte l’intera attività agonistica gestita dai comitati regionali. Si è di fatto conclusa l’annata sportiva per moltissime società lariane che devono stoppare per l’emergenza coronavirus l’attività delle loro squadre e dei loro atleti di ogni categoria senior, giovanile fino al minibasket. In ambito provinciale e lombardo nessun pallone tornerà a rimbalzare per una partita ufficiale con la speranza possa farlo da settembre per aprire la nuova stagione 2020/21. A questo proposito Alberto Bellondi, storico dirigente di Mariano Comense e presidente del comitato regionale Fip lombardo ha voluto inviare una lettera aperta a tutte le società nostrane e regionali.

La lettera aperta della Fip Lombarda alle società

Carissime Società,

ci auguriamo per prima cosa che tutti voi i e i vostri cari siate in buone condizioni.

La condizione di salute è la prima cosa che la Federazione si sia preoccupata di salvaguardare.

Detto questo sappiate che siamo sul pezzo, siamo attenti a tutti ed a tutto; vi possiamo garantire che comunque andranno le cose da parte Fip la cosa principale sarà il bene delle Società, la salvaguardia del nostro capitale cestistico.

Troveremo le soluzioni ottimali, di sicuro con dei sacrifici, ma le meno dolorose per tutti.

Stiamo ascoltando tutti e valutando tutte le soluzioni per ripartire al momento giusto quando tutto sarà possibile.

E proprio quest’ultimo paletto sarà determinante per decidere se e come riprendere e valutare le situazioni.

Nel frattempo, spero breve, auguriamo a tutti di restare in salute e sereni nell’anima.

Un caro saluto,

Bellondi Alberto – Presidente Fip Crl

Rizzi Giuseppe – VicePresidente Fip Crl

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU