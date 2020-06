Basket lariano lo Sport Club Brianza chiude la sua decima stagione cestistica

Basket lariano traguardo importante per una società brianzola.

Non è stata una stagione facile per il basket lariano come per tutto lo sport nazionale. L’emergenza covid 19 ha sospeso l’attività anzitempo ma c’è chi come lo Sport Club Brianza sta pensando al futuro prossimo e a come tornare in campo quanto prima. Per il sodalizio biancorosso si è appena conclusa di fatto la sua decima stagione sportiva. Una storia iniziata nel 2009/10 come Sport Club Lipomo, costola del Gruppo Sportivo Lipoo, che poi nel 2013 ha cambiato denominazione diventando SPORT CLUB BRIANZA. Questo il messaggio inviato via social dalla società nel celebrare questa speciale ricorrenza: “Sono stati 10 anni intensi, pieni di passione, divertimento ed entusiasmo. Una “strada” iniziata con diversi obiettivi; obiettivi che durante gli anni sono cambiati. Una piccola società che è cresciuta; nei contenuti, nei numeri di atleti, nei territori in cui è presente. Si osserva, si cresce, si cambia, si impara; il tutto con la speranza di fare qualcosa di utile per i nostri ragazzi”.