Basket lariano, Matteo Bonassi saluta Rovello mentre Appiano non conferma Marco Rota

Basket lariano: l'estate sta regalando colpi ad effetto nel mercato degli allenatori comaschi.

Basket lariano nel femminile confermati Cappelletti a Mariano, Crugnola al Basket Como e Villa a Vertemate

Il mese di agosto parte con i botti per il mercato del basket lariano. Soprattutto per quanto riguarda gli allenatori nostrani. Colpi di scena in serie D dove mentre Cadorago ha confermato Angelo Serafini e Figino ha annunciato l'arrivo di Alessandro Carletti, il Basket Rovello Porro saluta Matteo Bonassi e a sorpresa Appiano Gentile si separa da Marco Rota dopo che sembrava fatta la sua conferma.

Rovello Porro saluta e ringrazia Matteo Bonassi che è confermato al PGC

Il Basket Rovello Porro saluta e ringrazia dopo due splendidi anni di lavoro assieme, coach Matteo Bonassi che nel primo anno aveva seguito il gruppo di C Gold per poi continuare il lavoro e concluderlo brillantemente in questa stagione nonostante le difficoltà della pandemia.

Matteo Bonassi però sicuramente continuerà a far parte dello staff tecnico del Progetto Giovani Cantù. Dopo aver allenato, nella scorsa stagione, la squadra Under 16 Regionale in veste di capo allenatore e il team Under 13 in qualità di assistente, ora Matteo è pronto per guidare l’Under 15 Eccellenza in maglia biancoblù: “Sono davvero contento della fiducia che la società ha riposto in me - ha commentato Matteo - soprattutto alla fine di un anno difficile come quello appena trascorso, in cui abbiamo dovuto affrontare la sfida di trovare il giusto equilibrio tra sport e sicurezza. Oggi sono ancora più motivato e pronto per la stagione che comincerà tra poco, con l’obiettivo di trasmettere a tutti i ragazzi la mia passione per questo bellissimo sport”.

Gli altri movimenti dal mercato allenatori lariano

Sempre per rimanere in serie D a sorpresa, come anticipato, in queste ore è arrivata la notizia che l'Indipendente Appiano Gentile non ha confermato alla guida della prima squadra coach Marco Rota dopo due stagioni condotte al vertice e che solo poche settimane fa aveva sfiorato la promozione in serie C Silver. Un cambio di rotta inaspettato della società appianese che ora dovrà annunciare il nuovo capo allenatore che sostituirà Marco Rota rimasto un po' stupito da questa separazione.

Spostandoci in campo femminile da segnalare che arrivano tre conferme importanti per tre squadre brianzole di serie C. Dionigi Cappelletti resta al timone del S. Ambrogio Mariano Comense, Alessio Crugnola alla guida del Basket Como e Pierre Villa sulla panchina dell'US Vertematese. Sembra ormai certa invece la rinuncia al campionato di serie C della Pol.Comense che punterebbe a proseguire nel femminile solo con le squadre giovanili.