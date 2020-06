Basket lariano Matteo Semoventa assistente al camp per la selezione U13 femminile

Basket lariano il comitato regionale Fip ha scelto un tecnico lariano del Pol Comense.

Basket lariano il coach brianzolo inserito nello staff che lavorerà a Bormio dal 5 all’11 luglio con le migliori 2007 regionali

Buone notizie per il basket lariano. Il coach della Pol. Comense 2015 Matteo Semoventa è stato convocato dal comitato Regionale Fip Lombardia come assistente al camp Airness femminile organizzato dal Centro Tecnico Federale che si svolgerò a Bormio dal 5 all’11 luglio. Un camp di formazione riservato alle migliori 12 cestiste U13 lombarde nate nel 2007 che seguirà i protocolli sanitari (distanziamento ecc.). Il lavoro presentato sarà basato soprattutto su esercizi per il miglioramento individuale, sotto la guida di coach Roberto Riccardi, Marino Mannis e appunto il lariano Matteo Semoventa. Un camp tecnico che è anche un segnale importante per la ripresa dell’attività sportiva anche per le selezioni giovanili regionali dopo il lungo lockdown. Da segnalare che tra le 12 ragazze scelte dal centro tecnico anche una giovane cestista del Basket Costa Masnaga Silvia Pedone.