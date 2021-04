Basket lariano molte società nostrane hanno ripreso l’attività sul campo

Basket lariano con la riaperture delle scuole buone notizie anche per i cestisti comaschi.

Basket lariano ripartiti gli allenamenti delle squadre de Le Bocce Erba, Gs Villa Guardia, SBC e Pol Comense

Buone notizie per il basket lariano. Già perché con la recente riapertura delle scuole anche molte società della provincia hanno deciso di riprendere la loro attività sportiva in palestra dopo l’ennesimo stop forzato per l’emergenza sanitaria. Da lunedì 12 aprile infatti è tornata ad allenarsi in palestra Le Bocce Erba con tutte le sue squadre giovanili a cominciare dagli Under18 e Under16 sotto la regia di coach Filippo Cammarotta. Dopo aver eseguito i tamponi, pronti via e tutti a risentire il profumo della palestra e del pallone.

Sensazioni che mancavano da qualche settimana ma sempre piacevoli quelle vissute anche in casa del GS Villa Guardia che da lunedì 12 è ripartita con le squadre maschili e da oggi martedì 13 aprile tornerà in palestra anche con le ragazze under 16, under 18 e quelle della prima squadra di Promozione femminile. Da lunedì 12 si è rimessa in moto anche l’attività cestistica dello Sport Club Brianza. I primi a cominciare a Lipomo sono stati i cestisti della squadra Under13 maschile, poi da oggi martedì 14 toccherà alle under14 femminili a Lipomo e agli Under14 maschili presso il campo di Montorfano. Pronti partenza e via anche per le squadre giovanili della Pol Comense 2015 del presidente Guido Corti che da lunedì sono tornate in campo sia presso la palestra Ronchetti di Como che sul parquet di Casnate con Bernate.

Oggi poi toccherà anche al Basket Albavilla che dopo aver eseguito i tamponi richiesti dal protocollo ricomincerà l’attività sul campo con i suoi gruppi giovanili.

Intanto le società si muovono per organizzare i loro campo estivi. La Comense andrà a Canazei, mentre Le Bocce Erba, Sport Club Brianza e Cucciago Bulls si trasferiranno in Valtellina nella ridente località di Campodolcino per alcune settimane di sport tanto basket e divertimento per i loro giovani cestisti.