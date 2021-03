Basket lariano nel weekend sui parquet lombardi un minuto di silenzio per le vittime del Covid

Basket lariano lodevole iniziativa del comitato Fip regionale alla vigilia del via dei campionati.

Basket lariano sabato 6 marzo debutteranno anche Virtus Cermenate e Gorla Cantù in serie C

Il basket lariano minore si appresta a tornare in campo dopo un anno di distanza per giocare in campionato con le sue due principali esponenti di serie C maschile, la Virtus Cermenate in Gold e il Gorla Team Abc Cantù in Silver. Entrambe partiranno per questa anomala stagione agonistica, finalmente sabato 6 marzo e lo faranno la Virtus di coach Gilberto Spinelli in casa contro la Fortitudo Busnago e il Gorla Cantù di coach Sergio Borghi in trasferta ospite del Cusano Milanino. Su entrambi i campi come su tutti i campi di C maschile e B femminile il comitato Fip Lombardia ha deciso di fare osservare un minuto di raccoglimento prima della palla a due in memoria delle tante, troppe vittime per la pandemia.

Questo il comunicato ufficiale del comitato Fip Lombardia

Il Comitato Regionale Lombardo predispone che su tutti i campi di gioco di serie C Gold, C Silver, B/Femminile, nella prima giornata di campionato venga osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della pandemia. Invitiamo le società e gli arbitri e Ufficiali di Campo a seguire la seguente procedura.

Cinque minuti prima dell’inizio della gara le due squadre saranno schierate lungo le rispettive linee di tiro libero, gli staff tecnici davanti alle panchine, gli UDC al tavolo della giuria, gli arbitri dalla parte opposta al tavolo, i due capitani al centro del campo.

Il Capitano della squadra in trasferta leggerà il seguente testo:

In occasione della ripresa dell’attività sportiva, vogliamo ricordare con affetto tutti coloro che hanno perso la vita a causa del coronavirus ed essere vicino alle loro famiglie.

Il Capitano della squadra di casa leggerà il seguente testo: