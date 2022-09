Basket lariano oggi Professional Link-Cernusco è la finale del 38° Trofeo Malacarne 

Basket lariano fari puntati sul tradizionale torneo organizzato dalla Virtus Cermenate.

Basket lariano ieri nelle due semifinali i gialloblù hanno battuto la Bocconi e i "Bufali" la Marnatese

Il basket lariano punta i fari in questo weekend sul palazzetto di Cermenate dove la Virtus sta ospitando il 38° Trofeo Renato Malacarne quadrangolare riservato a squadre di serie C Gold. Ieri sono andate in scena le due semifinali con i successi della Libertas Cernusco sulla Marnatese e dei padroni di casa della Professional Link contro la Bocconi Milano. Oggi le finali per l'assegnazione del trofeo a seguire la premiazione con la presenza della famiglia Malacarne.

Risultati delle semifinali

Marnatese-Cernusco 55-66 ( 34-26).

Marnatese Basket: Parietti 8; Tiengo 3; Arui 8; Augusto 7; Zinkovic; Preatoni 13; Guidi 12; Cattaneo 2; Tosi 1; Lavelli; Pogliana 1.

Libertas Cernusco: Mandelli; Mazzola 2; Meier; Luisetti 4; Ferraris; Sirtori 11; Merlati 8; Casati 12; Campeggi 10; Romano; Franco 15; Gozo 4.

ProfessionaLInk Virtus Cermenate- Bocconi 76-67 (18-23, 43-31, 67-44)

Virtus Cermenate: Tremolada 15; Broggi 2; Cairoli 2; Villa 9; Verga 12; Barbisan 11; Bosa 4; Nasini 15; Marcolongo; Caironi; Strambini; Freri 6. Bocconi: De Dominicis 2; Tosi; Marchetti 2; Renoldi 10; Pellicciari 8; Bordi 17; Guarise 2; Guida; Bianchi 4; Palmieri 2; Cefarelli 15; Bonoli 5.

Programma delle Finali di Oggi, domenica 18 settembre Ore 16.30 - Finale 3°/4 ° posto Marnatese Basket - Bocconi Milano