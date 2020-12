Basket lariano Olginate si sblocca sotto la guida di coach Manuel Cilio

Basket lariano una vittoria davvero speciale per un tecnico nostrano in serie B.

Basket lariano da assistente, a head coach per un giorno, ora Cilio è tornato a fare l’assistente di Max Oldoini

Storia curiosa per il basket lariano in un periodo in cui di partite sul campo se ne giocano davvero poche. Una bella storia che è arrivata domenica scorsa dal campionato di serie B maschile dove la NP Olginate ha vinto la sua prima partita stagionale e lo ha fatto con una guida nostrana. Si tratta di Manuel Cilio che da assistente si è trovato sole 24 ore prima promosso per un giorno head coach in sostituzione dell’esonerato Contigiani e con a disposizione un solo allenamento. Tanto è bastato però per permettere all’Olginate di sbancare il Palacampus di Varese per 54-69 anche grazie ai 4 punti del paly erbese Giacomo Bloise, i 16 di Negri o i 6 del giovane Marazzi e i 4 dell’ex canturino Tremolada. Ora Cilio è tornato a fare l’assistente del nuovo head coach, un tecnico noto agli appassionati brianzoli quel Max Oldoini che è stato vice di Pino Sacripanti a Cantù in serie A1. Questo il commento di Manuel Cilio: “Sono molto contento per la vittoria, ora però mi metto a disposizione di coach Oldoini per supportarlo al meglio come assistente”.

COELSANUS VARESE – MISSOLTINO OLGINATE 54-69

Parziali: (11-14; 21-34; 33-47)

MISSOLTINO.IT OLGINATE: Bloise 4, Giannini 23, Negri 16, Tagliabue ne, Donega’, Lenti 4, Ambrosetti, Marazzi 6, Chiappa, Tremolada 4, Avanzini 12. All. Cilio.