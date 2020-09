Basket lariano Pallacanestro Como ripescata in D, Appiano Gentile invece ci resta

Basket lariano: due comunicazioni “agrodolci” dalla federazione per due società storiche del territorio.

Basket lariano la Novacaritas sperava di salire in C Silver ed invece è rimasta delusa

Notizie dolci amare dalla federazione Fip per il basket lariano di serie D che riguardano due società storiche del territorio. Già, perchè la Pallacanestro Como può festeggiare un quasi insperato ripescaggio in serie D a distanza di tre anni. Per la società cittadina, che ha da poco pianto la scomparsa del suo presidente Luciano Tofani sarà un gradito ritorno proprio da dedicare alla memoria del suo storico numero uno. Alla guida tecnica della squadra di serie D confermato lo staff con capo allenatore Marco Michi e vice Giovanni Carugate. Confermata anche la collaborazione con la Pol Comense 2015.

Se Como ride chi è rimasto con l’amaro in bocca: l’Indipendente Appiano Gentile, che dopo essere stata protagonista delle ultime due annate di serie D in estate aveva chiesto il ripescaggio in serie C Silver vantando anche buone chance. Purtroppo però l’attesa è andata delusa dalla Fip lombarda che ha detto no al rispescaggio della Novacaritas di coach Marco Rota che così, anche nella stagione 2020/21, giocherà in D dove ritroverà proprio la Pallacanestro Como in un derby già molto atteso.