Basket lariano: sono iniziate questa mattina le finali nazionali CSI a Perugia.

Basket lariano: per i Ravens Inverigo esordio vincente in volata contro l'Atletico Maldossi per 59-57

Il basket lariano applaude il buon esordio dei Ravens Inverigo alle finali nazionali Senior CSI che si sono aperte oggi e si chiuderanno domenica 16 luglio con l'assegnazione del titolo italiano. La squadra comasca diretta da coach Nicola Fumagalli ha esordito da campione lombarda superando questa mattina i padroni di casa dell'Asd Atletico Maldossi Perugia per 59-57 al termine di una gara molto combattuta.

Nel pomeriggio il 2° turno del girone A ma Inverigo osserverà il turno di riposo per tornare in campo domani venerdì 14 con un doppio impegno: in mattinata i Ravens sfideranno i veronesi della Cestistica I Furiosi e poi nel pomeriggio i laziali del Roma Eur. Quindi chiuderanno il girone sabato mattina quando affronteranno i brindisini dell'Asd Bellfika. Domenica 16 le finali.

Girone A: Ravens Inverigo (Lombardia), AS Cestistica I Furiosi (Veneto), Asd Roma Eur (Lazio), Asd Bellfika Brindisi (Puglia), Asd Atletico Maldossi Perugia (Umbria).

Girone B: Asd Reghion Basket Popolare (Calabria), US Santos 1948 Reggio Emilia (Emilia Romagna), Gruppo 82 Macerata (Marche), Asd San Dalmazzo Cuneo (Piemonte), Amatori del basket Perugia (Umbria).

Questo il calendario completo del girone A

Giovedì 13/7 mattina 1° turno Inverigo- Atletico Maldossi 59-57, I Furiosi-Bellfika (riposa Roma Eur); pomeriggio 2° turno Bellfika-Roma Eur, Atletico Maldossi-I Furiosi (riposa Inverigo)

Venerdì 14/7 mattina 3° turno I Furiosi-Inverigo, Roma Eur-Atletico Maldossi (riposa Bellfika); pomeriggio 4° turno Atletico Maldossi-Bellfika, Inverigo-Roma Eur (riposa I Furiosi);

Sabato 15/7 5° turno Roma Eur-I Furiosi, Inverigo-Bellfika (riposa Atletico Maldossi).

Domenica 16/7 ore 9 finale 3° 4° posto 2° girone A-2°-girone B, quindi la finalissima 1° girone A-1°girone B