Basket lariano Riccardo Chinellato e Bea Del Pero in raduno verso i Giochi del Mediterraneo

Festa tinta d'azzurro per il basket lariano che brinda alle convocazioni di due cestisti brianzoli quali Riccardo Chinellato e Beatrice Del Pero che parteciperanno ai raduni con le Nazionali Maschili e Femminili Under 23 di 3x3. in preparazione dei Giochi del Mediterraneo a Orano, in Algeria che si terranno dal 30 giugno al 3 luglio. L’Italia del sarà presente come detto con le due Nazionali Maschili e Femminili Under 23. Queste le squadre partecipanti: Italia, Algeria, Cipro, Croazia, Grecia, Egitto, Francia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Tunisia. Il raduno si svolgerà a Roma dal 26 al 28 giugno quando è prevista la partenza per l'Algeria. Ai Giochi del Mediterraneo parteciperanno solo 4 atleti e 4 atlete per ciascuna nazionale italiana

I convocati Under 23 Maschile

Riccardo Chinellato (2000, 1.98, Pallacanestro Piacentina)

Lorenzo De Zardo (1999, 1.99, Alberti e Santi Fiorenzuola 1972)

Antonio Gallo (2000, 1.88, Bava Opportunity Shop Pozzuoli)

Michele Serpilli (1999, 2.00, Allianz Pazienza San Severo)

Fabio Valentini (1999, 1.86, Novipiù Casale Monferrato)

Simone Vecerina (1999, 1.96, Infodrive Capo d’Orlando)

Le convocate Under 23 Femminile

Giorgia Bocola (2000, 1.79, Fe.Ba Civitanova)

Giulia Bongiorno (2000, 1.77, Basket Roma)

Beatrice Del Pero (1999, 1.78, Famila Schio)

Sara Madera (2000, 1.90, Reyer Venezia Mestre)

Caterina Mattera (2001, 1.85, Giorgio Tesi Group Ponte Buggianese)

Giovanna Elena Smorto (1999, 1.78, Reyer Venezia Mestre)

Il programma azzurro

26 giugno

Ore 16.00 Arrivo convocati/e presso Hotel dello Sport - Largo Giulio Onesti, 1 (Roma)

Ore 17.30-20.00 Allenamenti

27 giugno

Ore 9.30-12.00 Allenamenti

Ore 17.30-20.00 Allenamenti

28 giugno

Ore 10:30 Volo Roma-Orano

29 giugno

Allenamenti

30 giugno-3 luglio

XIX Giochi del Mediterraneo Under 23 M/F

4 luglio

Ore 13.15 Volo Orano-Roma e rientro presso le proprie sedi

Fine Raduno