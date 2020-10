Basket lariano rinviato il Trofeo Pietro Ceolin 2020 per l’attuale situazione sanitaria

Basket lariano dolorosa decisione presa dalla Pallacanestro Albavilla.

Brutte notizie per il basket lariano e per gli appassionati della palla a spicchi nostrana. La Pallacanestro Albavilla infatti ha comunicato che sarà costretta a rinviare l’edizione numero 22 del Trofeo Pietro Ceolin il tradizionale torneo precampionato che il club ha sempre organizzato alla vigilia del nuova stagione cestistica. Una scelta dolorosa che però la società brianzola viste le attuali situazioni sanitarie preoccupanti ha preso posticipando il torneo che aveva pensato di organizzare prima del via del campionato di Promozione maschile 2020/21 a cui parteciperà anche la squadra locale di coach Angelo Delfinetti. La speranza del club biancoblù è di recuperare il 22° Trofeo Ceolin nella pausa natalizia o rinviarlo alla prossima stagione.