Basket lariano Roberto Maugeri: “La sezione pallacanestro GSV va avanti con cauto ottimismo”

Basket lariano parla il presidente la società di Villa Guardia in questo delicato momento.

Basket lariano “Abbiamo strutture idonee, rispettiamo i protocolli e confidiamo nel senso di resposabilità dei nostri tesserati”

Non è un momento facile per lo sport e anche per il basket lariano che però vuole andare avanti con ottimismo. Come la sezione basket del GS Villa Guardia che prosegue la sua attività con tutte le squadre senior e giovanili come sottolinea il preseidente della sezione pallacanestro GSV Robero Maugeri: “Abbiamo la fortuna di gestire un complesso di strutture sportive spaziose e idonee al rispetto dei più recenti protocolli divulgati dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalle autorità sanitarie regionali – afferma Roberto Maugeri, Presidente Basket GSV. Ciò nonostante, per il momento, abbiamo deciso di evitare amichevoli nelle nostre palestre. Monitoriamo attentamente lo svolgimento delle attività e sensibilizziamo quotidianamente atleti, istruttori e dirigenti sull’importanza di un comportamento responsabile. Nelle ultime settimane, seppur con grande dispiacere, siamo stati costretti a respingere piccoli atleti sprovvisti dell’autocertificazione Covid o con temperatura superiore a 37,5. Difficile fare previsioni sulla ripartenza dei campionati. Probabilmente, saremo obbligati a giocare a porte chiuse: un sacrificio che siamo disposti a rispettare se questo servirà ad evitare la sospensione delle competizioni”.