Basket lariano sabato 26 settembre Presentation day della Pallacanestro Albavilla 

Basket lariano si è aperta la nuova stagione cestistica dello storico club brianzolo.

Basket lariano un invito rivolto a tutti i ragazzi nati dal 2008 al 2016 che volessero entrare nel mondo biancoblù

Il movimento del basket lariano si è rimesso in moto e con esso anche la Pallacanestro Albavilla 1954. In campo è tornata non solo la prima squadra che giocherà nel campionato di Promozione maschile 2020/21 ma anche il suo florido vivaio che quest’estate aveva svolto qualche allenamento all’aperto. Proprio a questo proposito lo storico club brianzolo ha lanciato un invito a tutti i nati dal 2008 al 2016 che volessero entrare nel mondo biancoblù. Sabato 26 settembre infatti la società ha organizzato l’evento “Presentation day dei corsi di Minibasket e basket 2020/21” che si svolgerà dalle ore 15 alle 18 presso la palestra comunale di via Porro ad Albavilla dove sono invitati a provare ad allenarsi e giocare tutti i giovani nati appunto negli anni 2008-09-10-11-12-13-14-15-16. Inoltre a tutti i nuovi atleti biancoblù sarà garantito il corso gratuito fino al 15 ottobre.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al tel 3479225039 oppure via email a info@albavillabasket.com