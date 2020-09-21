Otto squadre lariane in serie D

Basket lariano salgono a otto le rappresentanti lariane nel torneo lombardo

Basket lariano definite le 96 squadre del campionato regionale di serie D 2020/21.

Basket lariano salgono a otto le rappresentanti lariane nel torneo lombardo
Canturino, 21 Settembre 2020 ore 18:47

Basket lariano definite le 96 squadre del campionato regionale di serie D 2020/21.

Basket lariano la ripescata Pall. Como e l’autoretrocessa Rovello si aggiugono a Figino, Cadorago, Appiano, Lomazzo, Cabiate e Tavernerio

Novità importanti per il basket lariano in vista della nuova stagione agonistica 2020/21. Il Comitato Fip lombardo ha definito le squadre che parteciperanno al campionato regioanle di serie D 2020/21 che è stato allargato a 96 squadre. Tra queste anche ben 8 formazioni nostrane: oltre alle solite Olimpia Cadorago, Abc Lomazzo, Indipendente Appiano Gentile, US Tavernerio, Pallacanestro Figino e Pallacanestro Cabite anche l’autoretrocess Basket Rovello Porro e la ripescata Pallacanestro Como. Il via della prima fase a fine ottobre con probabilmente un nuovo format a 12 gironi di 8 squadre ciascuno.

Abc Lomazzo di serie D

Tutte le squadre partecipanti alla Serie D Regionale A.S. 2020/21

A. DIL. ABC PALLACANESTRO – LOMAZZO (COMO)
A. DIL. BASKET CORSICO – CORSICO (MILANO)
A. DIL. C.B. ALTO SEBINO – COSTA VOLPINO (BERGAMO)
A. DIL. PALL. LISSONE – LISSONE (MONZA BRIANZA)
A.D. G.S. QUARTIERE S.AMBROGIO – MILANO (MILANO)
A.DIL SPORTIVA BASKET – SONDRIO (SONDRIO)
A.DIL. BASKET BIASSONO – BIASSONO (MONZA BRIANZA)
A.DIL. BASKET ROZZANO PRO LOCO – ROZZANO (MILANO)
A.DIL. GAMMA BASKET SEGRATE – SEGRATE (MILANO)
A.DIL. NOVA BASKET 2003 – CAVA MANARA (PAVIA)
A.DIL. OMBRIANO BASKET 2004 – CREMA (CREMONA)
A.DIL. PALL. FIGINO – FIGINO SERENZA (COMO)
A.DIL. PALL. RAG. S.PIO X – MILANO (MILANO)
A.DIL. PALL. STRADELLA – STRADELLA (PAVIA)
A.DIL. POL. CALUSCHESE BASKET – CALUSCO D’ADDA (BERGAMO)
A.DIL. POL. TUMMINELLI ROMANA – MILANO (MILANO)
A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE – VITTUONE (MILANO)
A.S.D. A.D.B. BASKET VERCURAGO – VERCURAGO (LECCO)
A.S.D. BASKET CASSANO MAGNAGO – CASSANO MAGNAGO (VARESE)
A.S.D. BASKET ROVELLO – ROVELLO PORRO (COMO)
A.S.D. Basket Tavernerio – TAVERNERIO (COMO)
A.S.D. BASKET VERDELLO – VERDELLO (BERGAMO)
A.S.D. G.S. GIOVANILE CIVATESE – CIVATE (LECCO)
A.S.D. GERARDIANA BASKET – MONZA (MONZA BRIANZA)
A.S.D. GUSSAGO BASKET – GUSSAGO (BRESCIA)
A.S.D. MOJAZZA – MILANO (MILANO)
A.S.D. PALLacanestro ISEO – ISEO (BRESCIA)
A.S.D. PALLACANESTRO TROMELLO – TROMELLO (PAVIA)
A.S.D. PRO VIGEVANO PARONA – VIGEVANO (PAVIA)
A.S.D. RIVER BASKET – ORZINUOVI (BRESCIA)
A.S.D. SPORTIVA BOFFALORESE – BOFFALORA SOPRA TICINO (MILANO)
A.S.D. TAZIO MAGNI – GUSSOLA (CREMONA)
A.S.D. TIGERS MILANO – MILANO (MILANO)
A.S.D. VISMARA HOOSIERS – MILANO (MILANO)
A.S.D. VIVISPORT – LANDRIANO (PAVIA)
A.S.DIL. BASKET 86 – CARAVAGGIO (BERGAMO)
A.S.DIL. C.M. BASKET 84 – CASSINA DE’ PECCHI (MILANO)
A.S.DIL. CAMPUS VARESE – VARESE (VARESE)
A.S.DIL. LEONE XIII – MILANO (MILANO)
A.S.DIL. LEONIANA – MILANO (MILANO)
A.S.DIL. TREZZANO BASKET – TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)
ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL – LEGNANO (MILANO)
ASA A.S.DIL. – CINISELLO BALSAMO (MILANO)
ASD AURORA MILANO – MILANO (MILANO)
ASD BASKET BRUSUGLIO – CORMANO (MILANO)
ASD BASKET CLUB ARLUNESE – ARLUNO (MILANO)
asd BASKET NIBIONNO – NIBIONNO (LECCO)
ASD BEDIZZOLE BASKET – BEDIZZOLE (BRESCIA)
ASD CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL – CORBETTA (MILANO)
ASD CENTRO BASKET PESCATE – PESCATE (LECCO)
ASD G.S. BASKET LONATE – LONATE POZZOLO (VARESE)
ASD LA SPORTIVA GAVIRATE – GAVIRATE (VARESE)
ASD MALNATE BASKETBALL – MALNATE (VARESE)
ASD NEW BASKET PREVALLE – PREVALLE (BRESCIA)
ASD OLIMPIA CADORAGO – CADORAGO (COMO)
ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL. – VIMERCATE (MONZA BRIANZA)
ASD POLISP. GAREGNANO 1976 – MILANO (MILANO)
ASD SOUL BASKET – MILANO (MILANO)
ASS.DIL. G.S.A. BASKET SAREZZO – SAREZZO (BRESCIA)
ASSOCIAZIONE SPORTING MILANINO – CUSANO MILANINO (MILANO)
AZZURRI NIGUARDESE BASKET ASD – MILANO (MILANO)
BASKET CHIARI A.S.D. – CHIARI (BRESCIA)
BASKET MASTINI ASD – TURBIGO (MILANO)
BASKET MELZO A.S.DIL. – MELZO (MILANO)
Basket Seregno A.S.D. – SEREGNO (MONZA BRIANZA)
BK CLUB CAVENAGO BRIANZA ASD – CAVENAGO DI BRIANZA (MONZA BRIANZA)
CANOTTIERI MILANO A.S.D. – MILANO (MILANO)
CENTRO MINI BASKET RHO A.S.D. – RHO (MILANO)
CRAL DALMINE a.s.d. – DALMINE (BERGAMO)
CUS MILANO A.S.D. – MILANO (MILANO)
FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD – MONZA (MONZA BRIANZA)
G.S. FORZE VIVE A.S.D. – INZAGO (MILANO)
GR. BASKET COLOGNO A/S. A.DIL. – COLOGNO AL SERIO (BERGAMO)
GS BK PADERNO DUGNANO A.s. dil – PADERNO DUGNANO (MILANO
JOKOSPORT A.S.D. – IZANO (CREMONA)
MALASPINA SPORT TEAM – MILANO (MILANO)
PALL. ALBIZZATE A.S.D. – ALBIZZATE (VARESE)
PALL. MASTERS A.S.D. – CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
PALL. OFFANENGO A.S.D. – CREMA (CREMONA)
PALLACANESTRO CABIATE a.s.dil. – CABIATE (COMO)
PALLACANESTRO COMO A. DIL. – COMO (COMO)
Pallacanestro Milano3 Basiglio – BASIGLIO (MILANO)
POL. ARDOR A.S.D. – BOLLATE (MILANO)
POL. ARS ROVAGNATE A.S.D. – LA VALLETTA BRIANZA (LECCO)
POL. BREMBATE SOPRA ASD – BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)
POL. DIL. S.GIULIANO MILANESE – SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)
POL.DIL. LA TORRE BASKET – TORRE BOLDONE (BERGAMO)
SCUOLA BASKET TREVIGLIO A.DIL. – TREVIGLIO (BERGAMO)
SEBINO BASKET A.S.D. – SARNICO (BERGAMO)
SPORTLANDIA TRADATE A.S.D. – TRADATE (VARESE)
U.S. DIL. CISTELLUM BASKET – CISLAGO (VARESE)
U.S. DIL. INDIPENDENTE – APPIANO GENTILE (COMO)
U.S. PADERNESE BASKET – PADERNO FRANCIACORTA (BRESCIA)
U.S. S.ANTONINO CENTRO A.S.D. – NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)
US PALL. AURORA DESIO 94 – DESIO (MONZA BRIANZA)
US S. GIOVANNI BOSCO AD – ABBIATEGRASSO (MILANO)

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