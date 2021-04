Basket lariano sarà un mercoledì da leoni per Gorla Cantù e Professional Link Cermenate?

Basket lariano stasera in campo le due rappresentanti nostrane di serie C.

Basket lariano in Gold la Virtus riceve la capolista Desio, mentre il Team Abc ospita il testacoda con Cusano

Mercoledì di campionato per le due rappresentanti del basket lariano di serie C maschile. In serie C Gold la Virtus Cermenate ospita per il 6° turno alle ore 21 (arbitri D’Amico-Canali) la capolista del girone B la corazzata Aurora Desio prima e imbattuta, favorita numero uno per il salto di categoria. La gara sarà trasmessa Live sul canale YouTube della Virtus Cermenate.

Programma del 6° turno del girone B:

Mercoledì 7 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Desio, Bocconi-Pall. Milano, Lissone-Libertas Cernusco, Busnago-Social Osa.

Classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 10; Pall. Milano, Social Osa Milano 6; Professional Link Virtus Cermenate, Lissone 4; Libertas Cernusco, Fortitudo Busnago 2; Bocconi Milano 0.

Mercoledì in campo anche in C Silver per il Gorla Cantù che questa sera apre il girone di ritorno ospitando a Casnate un vero e proprio testacoda. Alle ore 21 (al PalaFrancescucci arbitri Tagliabue-Spina) infatti la squadra di coach Sergio Borghi da capolista riceve il fanalino di coda Cusano già battuto all’andata per 70-56 per proseguire la sua marcia solitaria in vetta al girone C.

Programma del prossimo turno, 1 ° di ritorno del girone C

Mercoledì 7 aprile Gorla-Cusano (ore 21.30), giovedì 8 Garbagnate-Morbegno, Novate-Gorgonzola.

Per questa classifica aggiornata a fine andata del girone C

Gorla Cantù 8; Garbagnate 6; Pezzini Morbegno, Novate, Nuova Argentia Gorgonzola 4; Cusano Milanino 2.