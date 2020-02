Basket lariano stop all’attività agonistica cestistica fino a domenica 1 marzo

Basket lariano ultime decisioni su fronte coronavirus.

Basket lariano sospese tutte le partita dal minibasket ai campionati seniores

Il basket lariano si ferma e lo farà fino a domenica prossima compresa. Un provvedimento radicale che stopperà tutte le squadre nostrane della palla a spicchi dal minibasket al settore giovanile fino ai campionati seniores maschili e femminili. Già perchè in conformità all’ordinanza del Ministero della Salute il comitato lombardo della la Federazione Italiana Pallacanestro ha deciso di sospendere l’attività agonistica sul suolo regionale per tutta questa settimana non solo fino al 26 febbraio ma estendendo il provvedimento fino a domenica 1 marzo compresa.

Questo il testo del provvedimento FIP Lombardia

“In conformità all’Ordinanza emanata ieri sera dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, comunichiamo che la sospensione delle gare di tutti i campionati regionali – seniores, giovanili, minibasket – è prorogata sino a domenica 1 marzo compresa.

Sarà premura del Comitato di tenere aggiornate le società e i tesserati relativamente ai prossimi sviluppi e decisioni.

Ufficio Gare Regionale”

