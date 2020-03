Basket lariano stoppata la palla spicchi nostrana “minore”

Basket lariano nuovo stop per i cestisti.

Basket lariano sospesi tutti i campionati senior ma anche quelli giovanili e il minibasket

L’emergenza coronavirus stoppa ancora il basket nostrano. Sono giorni frenetici, caotici e molto difficili per lo sport nazionale e anche per la pallacanestro di ogni settore e latitudine nel nostro paese. La minaccia del contagio infatti ha colpito anche la palla a spicchi nostrana che ora rischia un lungo stop. Si pensava infatti che la sospensione dei campionati durasse fino a domenica 8 marzo per poi riprendere agonisticamente già dal 9 ed invece in questi minuti è arrivata una nuova comunicazione della Federazione Italiana Pallacanestro che ha deciso di sospendere tutta l’attività cestistica sia senior che giovanile in ambito regionale a scopo preventivo e precauzionale. Fino a nuova disposizione quindi si fermano anche le centinaia di squadre lariane che militano nei campionati senior maschili di serie C Gold, C Silver, serie D, Promozione e 1° Divisione ma anche nei femminili di serie B, C e Promozione oltre in tutte le categorie giovanili dall’Eccellenza in giù. Si ferma così un autentico esercito di baskettari lariani che ora non sa quando potrà tornare a giocare sul parquet. C’è chi già ipotizza a fine mese chi invece ad aprile e chi prevede la soluzione più negativa e drastica cioè la sospensione definitiva dei campionati. Per ora non è dato sapere e si attendono nuove dalla FIP. E’ però lasciata facoltà alle singole società sportive la possibilità di svolgere gli allenamenti attenendosi alle disposizioni regionali ma anche a quelle dei sindaci e/p proprietari-gestori degli impianti

Questo il comunicato FIP in data 5 marzo 2020

“La Federazione Italiana Pallacanestro, visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri volti a contrastare la diffusione del “Coronavirus” ha deciso di sospendere lo svolgimento di tutta l’attività senior regionale, giovanile e minibasket nonchè del “3×3″ fino a nuova disposizione, al fine di tutelare il più possibile la salute di tutti i tesserati, dirigenti, e le famiglie.

Si precisa che gli allenamenti non sono un ambito di competenza Fip.

Le società devono attenersi alle disposizioni nazionali, regionali, nonché a quelle dei Sindaci e proprietari/gestori degli impianti”.

