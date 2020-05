Basket lariano tre fischietti comaschi partecipano alla Referee Junior Cup

Basket lariano bella iniziativa del settore arbitri della FIP.

Basket lariano in campo domai con la Lombardia negli ottavi anche i nostri Simone Galasso, Riccardo Tapinetto e Raffaele Trovò

Il basket lariano è fermo per l’emergenza Coronavirus ma c’è chi sta giocando una partita davvero speciale. Si tratta di tre giovani arbitri del Gap di Como “Mario Tosetti” che stanno partecipando con la maglia della Lombardia al Referee Junior Cup, una manifestazione nazionale dedicata ai ragazzi del Settore Giovanile CIA e che vede i fischietti di tutte le regioni d’Italia affrontarsi virtualmente a colpi di regolamento, 5 contro 5. A rappresentare la squadra lombarda anche tre giovani fischietti comaschi Simone Galasso, Riccardo Tapinetto e Raffaele Trovò che hanno già disputato il girone eliminatorio “Barbados” che li ha visti opposti sabato 25 aprile, mercoledì 29 aprile e sabato 2 maggio contro i colleghi del Piemonte, Molise e Umbria. Chiusa la prima fase ora il torneo entra nel vivo con le gare secche degli ottavi di finale ad eliminazione diretta che inizieranno proprio domani sabato 9 maggio. In campo anche i tre fischietti lariani che proveranno a qualificarsi con la Lombardia per i quarti della Referee Junior Cup.

