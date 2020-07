Basket lariano tutte le principali scadenze per le società nei mesi di luglio e agosto 

Basket lariano tutte le date importanti in vista della nuova stagione cestistica 2020/21.

Importante vademecum con tanto di date e scadenze utile anche alle società del basket lariano è stato pubblicato dalla FIP Federazione Italiana Pallacanestro in vista della stagione 2020/21. Un promemoria sulle scadenze riferite ai mesi di luglio e agosto 2020 che vanno dalla riaffiliazione alle iscrizioni ai vari campionati e al riposizionamento nei campionati senior.

31 LUGLIO

• RIAFFILIAZIONE DELLA SOCIETA’ e pagamento della prima rata (scadenza per le società che intendono esercitare il diritto ai rinnovi di autorità, la domanda di attribuzione o rilascio del titolo sportivo o la domanda di riposizionamento nei campionati senior M/F). Negli altri casi la riaffiliazione è possibile sino al 28/2/2021, entro i termini di iscrizione al campionato cui si intende partecipare.

ATTENZIONE:

o Rata Zero: le Società il cui importo della prima rata è pari a zero (c.d. Società a rata zero) devono rinnovare l’affiliazione online, in caso contrario gli atleti saranno svincolati d’autorità

• INOLTRO DOMANDE DI ATTRIBUZIONE O RILASCIO DEL TITOLO SPORTIVO ex art. 180 Regolamento Organico.

ATTENZIONE: entrambe le società (cedente e cessionaria) devono essere riaffiliate.

5 AGOSTO

• COMUNICAZIONE DI RIPOSIZIONAMENTO CAMPIONATI SENIOR M/F 2020/2021 (termine perentorio) via e-mail a ufficiogare@lombardia.fip.it copia p.c. a presidente@lombardia.fip.it

ATTENZIONE: la società deve essere riaffiliata

18 AGOSTO

• ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI C GOLD, C SILVER, B FEMM.

• FUSIONI SOCIETARIE (Consentite esclusivamente per le Società partecipanti ai Campionati Professionistici e/o Regionali)

• APERTURA PRATICA TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIETA’ REGIONALI (perfezionamento entro il 1/4/2021)

24 AGOSTO

• ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI SERIE D, C FEMM. (cfr ultimo paragrafo “Domande di ripescaggio”).

31 AGOSTO

•ISCRIZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI D’ECCELLENZA (U20E, U18E, U16E, U15E)

• RINNOVI DI AUTORITA’ (nel periodo dei rinnovi di autorità sono precluse le attività di tesseramento relative ad atleti inserite nelle liste rinnovi, cfr DOA Tesseramento)

DOMANDE DI RIPESCAGGIO CAMPIONATI SENIOR

Premesso che abbiamo preso nota delle comunicazioni di “preavviso” sinora pervenute, la richiesta di ripescaggio al campionato superiore comporta l’iscrizione al campionato cui si ha effettivamente diritto, entro l’eventuale più breve termine previsto (es.: società con diritto sportivo di serie D che richiede il ripescaggio in serie C Silver: deve effettuare l’iscrizione alla serie D entro il 18 agosto, inoltrando il modulo di richiesta debitamente firmato; la modulistica verrà pubblicata a breve).