Basket lariano tutti a lezione con lo staff della Pallacanestro Cantù

Basket lariano riunione tecnica per gli allenatori comaschi.

Basket lariano l’appuntamento è per lunedì 24 febbraio a Cermenate ore 20

Appuntamento da non perdere per il basket lariano e soprattutto per tutti gli allenatori della palla a spicchi nostrana. Nell’ambito del Programma di Aggiornamento Obbligatorio il C.N.A. di Como ha organizzato, per lunedì 24 febbraio 2020 dalle ore 20 alle ore 23 presso il palazzetto di a Cermenate in via Montale 1, una riunione tecnico speciale. Tutti a lezione con lo Staff tecnico di Serie A della Pallacanestro Cantù

Coach Marco Gandini presenterà: Difesa: prendere e mantenere un vantaggio

Coach Antonio Visciglia presenterà: Il contropiede: gestione spazio e tempo

Coach Cesare Pancotto presenterà: Tecnica e tattica uso blocchi lontano dalla palla, prendere e mantenere vantaggio

Le Pre-iscrizioni dovranno essere fatte su FIPonline, mentre la registrazione dei partecipanti avverrà a partire dalle ore 19.30. Ai partecipanti verranno assegnati 3 crediti PAO.

