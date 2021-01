Basket lariano Valter Montini lascia Riva San Vitale e torna in A con Wìinterthur

Basket lariano notizia di mercato da oltre frontiera per il noto tecnico di Cermenate.

Basket lariano il coach ex Comense dopo 6 stagioni con il club ticinese ora ha accettato la nuova sfida nella massima serie elvetica

Ultima ora di mercato per il basket larano arriva da oltre frontiera. Già perchè dalla vicina Svizzera è giunta la notizia che Valter Montini, noto tecncio ex Comense, Virtus Cermenate e Geas Sesto, dopo sei belle stagioni alla guida del Riva San Vitale basket femminile ha deciso di lasciare di comune accordo la società ticinese per accettare l’offerta di allenare in serie A elvetica il Winterthur. Ricordiamo che Montini con Riva non solo ha diretto la prima squadra in serie A ma ha anche vinto una coppa nazionale e alcuni titoli nazionali con il settore giovanile. Un bel percorso che ha portato l’allenatore di Cermenate a essere chiamato anche nel settore tecnico delle nazionali giovanili rossocrociate con cui ha partecipato agli Europei di fascia B. Ora per Montini si apre una nuova avventura ma a Riva San Vitale lascia una bella traccia sia tecnica che umana come ha sottolineato la società ticinese nel suo comunicato ufficiale.

Ecco il comunicato del Riva Basket