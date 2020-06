Basket lariano venerdì 19 giugno videoconferenza FIP con le società della provincia di Como

Basket lariano importante iniziativa on line del comitato federale della Lombardia.

Basket lariano all’ordine del giorno novità regolamentari e sui vari campionati senior e giovanili 2020/21

Importante inziativa della federazione italiana pallacanestro a favore delle società del basket lariano ma non solo. Il comitato regionale Fip della Lombardia ha infatti organizzato per venerdì 19 giugno dalle ore 18.30, una videoconferenza dedicata alle società, per scambiarsi opinioni sulla prossima stagione sportiva. La videoconferenza è principalmente dedicata alle società facenti riferimento alle provincie di Como e Varese, ma saranno benvenute anche le società di altre zone, che non avessero potuto partecipare ai precedenti appuntamenti. All’evento on line parteciperanno il Presidente Regionale Alberto Bellondi e i Presidenti provinciali Pietro Tallone di Varese e Antonio Pini numero uno del comitato fip comasco.

Argomenti principali della conferenza:

– novità DOA e regolamentari (nuove modalità di tesseramento – figura del Dirigente Responsabile)

– campionati senior: l’attuale orientamento delle società per la categoria di partecipazione;

– campionati giovanili regionali: l’ipotesi di istituire fascia Gold e Silver.

Per poter partecipare le società interessate potranno richiedere le credenziali per l’accesso alla piattaforma zoom all’Ufficio Gare de l comitao fip lombardia di via Piranesi a Milano.