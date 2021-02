Basket lariano work in progress in casa Virtus: arrivano Matteo Grampa e Giovanni Romei

Basket lariano il team di Cermenate prepara il via nel campionato di C Gold.

Basket lariano coach Gilberto Spinelli: “I due nuovi arrivano a rimpiazzare Carpani e Terraneo”

Nel panorama del basket lariano in campo maschile chi si sta preparando a iniziare il campionato di C Gold è la Virtus Cermenate griffata Professionalink. La formazione brianzola allenata da questa stagione da coach Gilberto Spinelli ha ripreso ad allenarsi da inizio febbraio e da pochi giorni conosce il suo nuovo girone di campionato come ammette il tecnico gialloblù: “Siamo stati inseriti nel girone B con squadre milanesi e brianzole, ben diverso da quello di inizio stagione prima della sosta. Un girone in cui vedo Desio e Lissone su tutte ma noi ce la vogliamo e possiamo giocare con tutte. Per ora ci stiamo allenando bene e anche i nuovi si sono inseriti al meglio”. Già perchè nel frattempo la Virtus ha operato due innesti sul mercato come precisa Spinelli: «E’ tornato da noi Matteo Grampa play guardia del 1991 già visto in maglia Virtus nel 2014/15. Lo abbiamo preso da Busto Arsizio dopo che quest’ultima ha rinunciato a partecipare alla C. Granpa sostituirà Carpani che ha dovuto smettere per motivi personali.

Inoltre abbiamo preso anche Giovanni Romei guardia da Rovello Porro che va a sostituire Terraneo che è stato da poco operato alla spalla e tornerà solo a settembre». Spinelli però non si sbilancia sul campionato: “Troppo presto per prevedere qualcosa, stagione anomala con tante incognite: ne sapremo di più strada facendo”.

Questo il girone dell Serie C Gold 2020/21. Girone B:

VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE, A. DIL. PALL. LISSONE, POL. DIL. FORTITUDO, US PALL. AURORA DESIO, A.DIL. PALL. MILANO, SOCIAL O.S.A. BASKET A.S.D, POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO, BOCCONI SPORT TEAM.