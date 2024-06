Basket: Le Bocce Erba ha scelto Corrado Bocciarelli come nuovo coach per la DR1

Il basket mercato incomincia a infiammarsi anche alle nostre latitudini e regala un nuovo colpo in panchina. Le Bocce Erba infatti ha scelto il nuovo coach che guiderà la prima squadra in Divisione Regionale1 2024/2025. Le Bocce ha scelto Bocciarelli Corrado, l'esperto tecnico brianzolo che nell'ultima stagione ha allenato a Cucciago affrontando proprio da avversario la squadra erbese.

Allenatore navigato che vanta in carriera esperienze importanti a Cantù, Como, Lecco, Lentate e per ultima come detto Cucciago. Ora è pronto per fare tappa a Erba dove inizierà questa nuova avventura sulla panchina Le Bocce dove sarà assistito dal vice Davide Duzioni.