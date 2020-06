Basket mercato Abass Awudu è un nuovo giocatore della Virtus Bologna

Basket mercato rimbalzano tante news anche alle nostre latitudini.

Il basket mercato sta segnando ogni giorno colpi imporatnti anche alle nostre latitudini. E’ di queste ore infatti l’ufficialità del passaggio dell’ala piccola di Camerlata Awudu Abass alla Virtus Bologna. Un colpaccio per le V nere che completano così il pacchetto dei giocatori italiani con l’ex capitano della Pallacanestro Cantù che nelle ultime due stagioni aveva giocato da protagonista con la maglia della Leonessa Brescia dove ha viaggiato a 14 punti di media. Abass con la Virtus Bologna ha firmato un contratto triennale. Ricordiamo che Abass aveva giocato a Cantù dal 2010 al 2016 per poi passare all’Olimpia Milano fino al 2018 e quindi approdare a Brescia. Ora questa nuova tappa con la gloriosa maglia delle V nere. Scendendo in serie B da segnalare che l’ex play guardia di Cantù Juan Marcos Casini è vicino alla firma con Crema dove seguirebbe il suo ex coach di Lecco Riccardo Eliantonio. E parlando di coach da segnalare che l’ex giocatore della Pallacanestro Como Federico Tocalli (classe 1979) è il nuovo capo allenatore del Mandello in serie C silver.