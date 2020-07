Basket mercato Alessandro Corno firma con Busto in C Gold

Basket mercato colpo ad effetto per un famoso figlio d’arte comasco.

Basket mercato il cestista classe 1992 cresciuto nel vivaio di Cantù ora rinforza il team bustocco per provare a salire in serie B

Il basket mercato nostrano fa il botto e orta il nome altisonante per la pallacanestro comasca di Corno. Già perchè Alessandro Corno di Casnate con Bernate, figlio d’arte di quell’Aldo indimenticato coach pluricampione del basket femminile alla guida anche della gloriosa Comense, forte esterno classe 1992 ha deciso di firmare per l’Hydrotherm Busto Arsizio ambiziosa società di serie C Gold. Corno lascia così dopo due ottime stagioni Piadena in serie B per questa nuova avventura. Lui che era cresciuto nel settore giovanile di Cantù e poi ha vestito maglie importanti come quelle di Legnano, Saronno, Bernareggio, Desio, Nerviano. e Piadena avvalorata dalla promozione in B.

Le prime dichiarazioni di Alessandro Corno da neo bustocco

«Busto è la società che si è interessata maggiormente a me. Volevo rimanere in serie B ma non ho trovato situazioni che avrebbero fatto al caso mio quindi ho deciso di sposare un progetto ambizioso, che provasse a disputare una Serie C di alto livello per provare nel prossimo futuro, a fare nuovamente a salire. Busto mi offre questo: una società seria, con basi solide, che mi ha cercato con costanza e fortemente voluto. Ecco perchè sono carico e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura».