Basket mercato coach Alessandro Carletti torna alla Libertas Cernusco

Basket mercato noto tecnico lariano protagonista di un passaggio importante a livello giovanile.

Basket mercato dopo i “tori” di Cucciago ora l’allenatore di Olgiate guiderà i “bufali” milanesi

Il basket mercato si infiamma quando ormai le vacanze estive stanno per terminare anche per la palla a spicchi lariana. Un colpo importante per il basket nostrano è stato messo a segno nel settore allenatori e riguarda uno dei tecnici più esperti e noti nel panorama giovanile. Si tratta di Alessandro Carletti, il coach di Olgiate che vanta molte esperienze sul territorio e in varie categorie tra Cantù, Comense e per nelle ultime stagioni con i Cucciago Bulls. Ora Carletti ha deciso di tornare dove aveva già fatto molto bene nel recente passato e dove non lo hanno mai dimenticato. Coach Ale infatti torna ad allenare alla Libertas Cernusco dove guiderà due gruppi molto interessanti e ambiziosi del florido vivaio dei Bufali.

Queste le prime dichiarazioni di Alessandro “Diez” Carletti dopo l’annuncio della Libertas Cernusco

“Sono davvero contento ed emozionato, ovviamente. Le prime parole che mi sono state dette? “Bentornato a casa” e in effetti è proprio così che mi sento, a casa. In realtà non me ne sono mai andato. L’amicizia con Marco Cornaghi in questi anni si è consolidata, siamo sempre rimasti in contatto e mi aveva promesso che un giorno avremmo collaborato nuovamente. E quando mi è stato presentato il progetto, ben strutturato e volto al futuro, non ho potuto dire di no. Seguirò il gruppo 2006 da capo allenatore e i 2003/2004 da assistente. Sperando che tutto proceda per il meglio, ci vediamo in palestra Bufali. Pronti per una nuova avventura”.

Come sempre carica ed entusiasmo non mancano a coach Ale Carletti, già pronto per questa nuova stagione e per tornare a guidare, dopo i tori, gli agguerriti Bufali di Cernusco.