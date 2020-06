Basket Mercato Costa Masnaga annuncia l’esperto Adriano Silvestri

Basket mercato primi movimenti anche nel panorama degli allenatori nostrani.

Basket mercato il neo arrivato avrà compiti specifici nel settore maschile e nel minibasket

Si muove il basket mercato che tra tante voci dopo la lunga pausa per l’emergenza coronavirus ora sta piazzando i primi colpi. Sempre avanti si dimostra il Basket Costa Masnaga che dopo essere stato tra i primi club a riprendere gli allenamenti individuali, ecco che ha annunciato la prima grande novità nei quadri tecnici in vista della prossima stagione. Il Club biancorosso infatti ha comunicato di aver inserito nel suo staff l’esperto Adriano Silvestri che affiancherà lo storico Fabrizio Bicio Ranieri nei compiti di direttore sportivo con competenze specifiche sul settore maschile e sul Minibasket. un inserimento di livello perché Silvestri laureato in scienze motorie con il massimo dei voti e due master (nutrizione e management sportivo) vanta una lunga carriera sui parquet prima calcati da giocatore fino alla Serie C e poi da allenatore con diverse esperienze importanti tra Cologno Monzese, Carugate, Monza, Vimodrone e anche nel settore giovanile dell’Olimpia Milano . Nella scorsa stagione l’ultima avventura professionale come responsabile del settore giovanile e del minibasket con Basket Lecco. Ora è pronto per questa nuova avventura con il Basket Costa,