Basket mercato Davide Pagani e Marco Molteni rinforzano la Pall. Figino

Il basket mercato di serie D lancia la Pallacanestro Figino come una delle società più ambiziose in vista del prossimo campionato lombardo 2020/21. Il club gialloverde ripartirà con coach Giuseppe Caragnano in panchina e un roster rinforzato da due innesti molto pesanti che arrivano dai piani di sopra.

Si tratta del playmaker Davide Pagani classe 1987 ex Gorla Team ABC Cantù, che nella passata stagione ha vestito la maglia della Mia Lentate Groane in serie C Silver. Pagani assicura fosforo ed esperienza in cabina di regia del Figino 2020/21. Al suo fianco ci sarà un altro cestista importante di scuola Team Abc Cantù. Si tartta di Marco Molteni l’esperto lungo classe 1983 che lo scorso anno ha giocato con il Gorla Cantù nel campionato di serie C Gold. Molteni porta a Figino esperienza centimetri e concretezza sotto le plance. Sul mercato Figino ha poi piazzato altri due colpi importanti assicurandosi da Varedo di C Silver anche la guardia 1996 Luca Berardi e l’ala del 1993 Simone Beretta. Un poker di volti nuovi che lancia le ambizioni del Figino verso la prossima serie D da giocare da protagonista.