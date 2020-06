Basket mercato il centro Emanuel Terreni lascia la Virtus Cermenate

Basket mercato due colpi per due prodotti delle società brianzole.

Basket mercato Valerio Cucchiaro prodotto del PGC resta in B ma vola a Vigevano

Il basket mercato nostrano si muove e regala altri due colpi estivi che riguardano due pr0dootti delle società nostrane. Valerio Cucchiaro play guardia classe 2001di 185 cm prodotto del Progetto Giovani Cantù che nell’ultima annata ha giocato a Teramo (22 partite e 5.5 punti di media gara) ha firmato con Vigevano del coach ex Pall. Como Paolo Piazza e quindi anche nella stagione 2020/21 giocherà in serie B nazionale.

In C Gold invece resta Emanuel Terreni. Il centro brasiliano classe 2000 e 203 cm d’altezza cresciuto nell’Olimpia Cadorago ma che nell’ultima stagione ha vestito la maglia numero 4 della Virtus Cermenate in C Gold ( 18 partite a 8.3 punti media gara) ha deciso di passare al Gordone Val Trompia rimanendo così nella stessa categoria.